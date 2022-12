Céline Dion verschiebt Tournee wegen „Muskelkrämpfen“ auf 2024

Wien – Sängerin Céline Dion (54) verschiebt aus gesundheitlichen Gründen erneut die Konzerte ihrer „Courage World Tour" - darunter auch das für eigentlich am 22. März 2023 in der Wiener Stadthalle angesetzte Event. Dieses soll nun am 28. März 2024 nachgeholt werden. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Dion hatte die ersten 52 Termine der „Courage World Tour" in Nordamerika bereits absolviert, bevor die Corona-Pandemie ausbrach.