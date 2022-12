„Reichsbürger“-Razzia führte Ermittler nach Tirol: Starkoch in Kitzbühel festgenommen

23 mutmaßliche Reichsbürger sind nach Großrazzia vom Mittwoch bereits in Untersuchungshaft. Spuren führten auch nach Österreich. In Kitzbühel soll ein bekannter Koch verhaftet worden sein.

Berlin – Die Großrazzia vom Mittwoch gegen eine mutmaßliche Terrorgruppierung in der Reichsbürger-Szene dürfte noch einige Polizeieinsätze nach sich ziehen. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit weiteren Beschuldigten und Durchsuchungen.

Am Mittwoch wurden bei einem der größten Polizeieinsätze gegen Extremisten – auch in Österreich und Italien – 25 Menschen wegen Umsturzplänen festgenommen. Es gibt mittlerweile 54 Beschuldigte. 23 der 25 Festgenommenen seien inzwischen in Untersuchungshaft, erklärte gestern eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die Generalbundesanwaltschaft wirft 22 der Verhafteten vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten als Unterstützer.

Auch in Österreich gab es am Mittwoch im Rahmen der groß angelegten Razzia Durchsuchungen und zwei Festnahmen – in Oberösterreich und in Kitzbühel. In der Gamsstadt wurde ein deutscher Staatsbürger aufgrund eines Rechtshilfeansuchens der deutschen Generalbundesanwaltschaft festgenommen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es sich bei dem Festgenommenen um einen Münchner Promi-Koch handeln, der außerdem Schwiegervater in spe eines berühmten österreichischen Sportlers ist. Für den Mann, der Küchenchef eines Luxushotels in der Gamsstadt sein soll, gilt die Unschuldsvermutung. Er soll sich unter anderem mehrmals mit anderen Mitgliedern der Reichsbürger-Gruppierung getroffen und unbestätigten Meldungen zufolge Dinge wie Lebensmittel, ein Notstromaggregat und Küchenutensilien finanziert haben.

Im Rahmen des Großeinsatzes mit rund 3000 Beamten in elf deutschen Bundesländern sowie in Österreich und Italien wurden laut dem Präsidenten des deutschen Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, mehr als 150 Durchsuchungen durchgeführt. Bei der Razzia wurden zwei Langwaffen, eine Kurzwaffe, Schwerter und Armbrüste sowie Schreckschuss- und Signalschusswaffen sichergestellt. Münch geht von weiteren Beschuldigten und Durchsuchungen in den nächsten Tagen aus. Im ARD-„Morgenmagazin“ sprach sich Münch für eine genauere Überprüfung von Sicherheitskräften aus.

Wochenlang liefen die Vorbereitungen für die Beweissicherung und Festnahme der mutmaßlichen Verschwörer. Beamte der Sicherheitsbehörden mehrerer Bundesländer wurden eingeweiht. Intern trug die Operation den Namen „Schatten“. Bei einigen der Verdächtigen soll es Überschneidungen mit der Szene der radikalen Gegner der Anti-Corona-Maßnahmen geben, beispielsweise in Pforzheim. Zum Kreis der Festgenommenen gehört auch ein Polizist, der bei „Querdenker“-Protesten aufgetreten war und sich gegen seine Entlassung aus dem Polizeidienst juristisch zur Wehr setzt. Einige der Beschuldigten kennen einander schn sehr lange. So hatten zwei der Festgenommenen in den Neunzigerjahren gemeinsam bei der Bundeswehr gedient, im Fallschirmjägerbataillon 251, das später teilweise im Kommando Spezialkräfte (KSK) aufging. (TT, dpa, APA, Reuters)