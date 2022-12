Haie stehen vor den Damen in der Pflicht: Drittes Saisonduell gegen Asiago

„Salzburg hat uns Dinge aufgezeigt, die wir bereinigen müssen. Wir haben die Zeit diese Woche genutzt und die Ausfälle dürfen nicht als Ausrede gelten“, merkt HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe vor dem ersten Bully an. Der Liganeuling aus Asiago sei auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter zu nehmen: „Es wird wie immer schwer. Man kann sich in dieser Liga in keiner Nacht freinehmen.“ Und schließlich will man in der Ladies Night und vor einem erhöhten Prozentsatz an weiblichen Zuschauern in der Tiwag-Arena ja ganz sicher nicht in die Knie gehen: „Wir brauchen noch nicht an Salzburg (Auswärtsspiel am Sonntag; Anm.) zu denken, sondern müssen in jedem einzelnen Wechsel bereit sein“, fordert O’Keefe maximale Konzentration. Der 38-jährige Kanadier wird sich nicht noch einmal in den legendären Weihnachts-Anzug vom Salzburg-Match schmeißen. Am Ende des Tages geht es „nur“ um den Sieg – man will am Freitag die Fans und alle Damen mit Glücksgefühlen aus der Halle entlassen.