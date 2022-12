Deutsch-österreichisches Luftsicherheitsabkommen signiert

Im Anschluss nimmt Tanner an einem trilateralen Treffen mit den Verteidigungsministerinnen von Deutschland und der Schweiz, Bundesrätin Viola Amherd, teil. Bei dem Meeting auf der Ailler-Hütte bei Berchtesgaden geht es am Samstag dann mit Diskussionen über die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf die Sicherheit in Europa weiter. Weitere Themen werden die aktuellen Entwicklungen am Westbalkan sowie die Positionierung Europas im Hinblick auf Westafrika, insbesondere die G5-Sahel-Region und Mali, sein. Darüber hinaus sollen auch Fragen der künftigen trilateralen Kooperation erläutert werden.