Nächste Messi-Show gegen Niederlande? Van Gaal will Revanche

Niederlande: Louis van Gaal ist auf Revanche aus. Das Aus im WM-Halbfinale 2014 versteht er bis heute nicht. Im Elfmeterschießen setzte sich Argentinien damals durch, obwohl die Elftal zuvor nach Ansicht des Trainers viel besser war. Nach durchwachsenem Start hat van Gaal seine Stammformation in Katar gefunden. Enorm wichtig ist in der Offensive die Präsenz von Memphis Depay, im Tor glänzt bisher Andries Noppert und vor der weitgehend sicheren Dreierkette kurbelt Frenkie de Jong das Spiel an.