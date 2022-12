Brasilianischer Offensivzauber gegen kroatische Routine

Im ersten Viertelfinale der WM treffen Kroatien und Brasilien aufeinander. Alles andere als ein Sieg der Selecao wäre eine Riesenüberraschung. Aber für eine solche sind die Kroaten nicht erst seit dem Finaleinzug bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland bekannt.

Kroatien: Beim WM-Zweiten von 2018 wird die Rückkehr von Linksverteidiger Borna Sosa, der zuletzt krank war, erwartet. Auch im Sturm dürfte Trainer Zlatko Dalic eine Veränderung vornehmen, nachdem Bruno Petkovic gegen Japan enttäuscht hatte. Kroatien will mit der erfahrenen Achse Dejan Lovren, Luka Modric und Ivan Perisic das dritte Halbfinale seiner WM-Geschichte perfekt machen, ist aber klarer Außenseiter.

Brasilien: Und schon wieder ein WM-Viertelfinale. Von den vergangenen vier hat Brasilien drei verloren. Das soll diesmal unter keinen Umständen passieren. Angesichts ihrer bisher so starken Auftritte in Katar wäre ein vorzeitiges Aus der Brasilianer eine große Überraschung. Gegen die Kroaten gehen sie als klarer Favorit ins Spiel. Außenverteidiger Alex Sandro wird wegen seiner Hüftverletzung wohl weiter ausfallen. Ansonsten kann Nationaltrainer Tite aber gerade in seiner herausragend besetzten Offensive aus dem Vollen schöpfen.