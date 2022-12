Elke Silvia Krystufek: Malend der Welt den Stinkefinger zeigen

Innsbruck – Alles an Elke Silvia Krystufek ist ein einziger großer Aufschrei. Auch die Arbeiten aus vielen Jahren und in den unterschiedlichsten formalen Facetten, die die inzwischen 52-Jährige in der Innsbrucker Galerie Kugler zeigt. Mit „Urheberrecht & Mangelware & Verbrechen“ übertitelt die aus Prinzip Widerständige dieses Potpourri, das u. a. auch aus bunten Papieren geschnipselte Collagen enthält, die die Wienerin gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter gebastelt hat.