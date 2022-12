Linde bleibt dem Jenbacher Bahnhof erhalten

Jenbach – Land Tirol, Marktgemeinde Jenbach und die ÖBB haben eine Einigung zur Gestaltung des neuen Vorplatzes am Bahnhof Jenbach erzielt. Dies sorgt für große Erleichterung, wurde das Vorhaben doch wegen der ursprünglich geplanten Fällung einer großen Linde in Frage gestellt. Dazu ÖBB-Projektleiter Harald Schreyer: „Durch den aktiven Beitrag der Achenseebahn, die nun ebenso wie die ÖBB Flächen zur Verfügung stellt, konnte eine Lösung gefunden werden. Und auch die Linde am Vorplatz muss nicht gefällt werden.“ Für Mobilitätslandesrat René Zumtobel (SP) ist dies der Schritt in die richtige Richtung: „Klares Ziel von uns allen muss sein, die Zugänge zu Bahn und Bus in Tirol noch attraktiver und kundenfreundlicher zu gestalten.“ Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner freut sich über eine neue Visitenkarte für die Marktgemeinde. Wichtige Elemente der Vorplatzgestaltung sind die Begrünung und eine nachhaltige Verkehrsberuhigung.