Sportanlage Zimmerwiese in Igls: Projekt für Generationen um 3,7 Mio. Euro

Igls – Durchaus sportlich, was sich die Stadt Innsbruck in Igls vorgenommen hat. In der Nähe der alten Patscherkofelbahn-Talstation sollen neben einem kombinierten Ballspiel- und Eislaufplatz ein Servicegebäude mit Räumen für den Sportbetrieb, zwei Beachvolleyballplätze und eine Boulderwand kommen. Am Mittwochnachmittag fand der offizielle Spatenstich statt – fertig sein soll das 3,7 Millionen Euro teure Projekt dann im Herbst 2023.