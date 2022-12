Gemeinderat Landeck: Optimistisch mit dreifacher Energie

Landeck – Es sei das dritte Jahr von multiplen Krisen gewesen, eröffnete Jakob Egg, Obmann des Finanzausschusses im Gemeinderat Landeck, seinen Bericht am Mittwochabend. Trotz alledem wolle man „optimistisch in das neue Jahr starten“, erklärte der Landecker Bürgermeister Herbert Mayer.

Der Blick auf das neue Finanzjahr blieb jedoch vor allen Dingen bei den Energiepreisen hängen. Während sich die Summe für das Jahr 2022 noch bei circa 220.000 Euro bewegt habe, erwarte man für das kommende Jahr beinahe das Dreifache an Energie- und Stromkosten, sagt Egg. Auch die Ausgaben für Brenn- und Treibstoffe würden im neuen Jahr von 226.000 Euro auf rund 418.000 Euro steigen. In Summe sei mit dem Budget 2023 allerdings ein „moderates Minus“ von 170.800 Euro zu erwarten, sagt der Bürgermeister. Und ergänzt: „Sollte es noch erhebliche Veränderungen in der Energie geben, müsste man eingreifen.“

Apropos Energie: Nachdem bereits andere Gemeinden im Bezirk eine umfassende Blackout-Vorsorge getroffen haben, will man nun auch in der Bezirksstadt nachrüsten. So soll beispielsweise das Rathaus Notstrom-versorgt werden und in jedem Stadtteil eine Art „Aufwärmraum“ entstehen. Mayer habe dazu im März einen Termin mit ÖVP-Sicherheitslandesrätin Astrid Mair, danach könne man mehr sagen.