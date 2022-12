Untreue-Ermittlungen im Vorfeld der Landtagswahl in Niederösterreich

Wien – Nahezu kein Tag vergeht, wo nicht neue Mutmaßungen über Korruption bekannt werden. Zumeist betreffen diese die ÖVP. Dieses Mal in Niederösterreich. Die Staatsanwaltschaft Wien hat Untreue-Ermittlungen im Zusammenhang mit Inseratenschaltungen in niederösterreichischen Medien aufgenommen. Erhebungen laufen gegen unbekannte Täter, bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek.

Das Ermittlungsverfahren fußt auf einer anonym, aber detailliert eingebrachten Anzeige. Behauptet wird darin, dass die angesprochenen Unternehmen in den Magazinen Sicher in NÖ und Arbeiten für NÖ Inserate zu überhöhten Preisen geschaltet haben sollen. Nutznießer soll die ÖVP Niederösterreich sein. Herausgegeben wird Sicher in NÖ vom Innova Verlag, Arbeiten für NÖ vom Verein NÖ Pressverein-Zeitungsverlag.