Was vom Theater ums Innsbrucker Personalamt übrig bleibt

Analysevon Marco Witting Freitag, 9.12.2022, 05:25

Seit Mittwoch ist der Urzustand im Innsbrucker Personalamt so etwas wie wiederhergestellt. Nach der Rücknahme der Auflösung der Abteilung durch Bürgermeister Georg Willi (Grüne) informierte am Dienstag die Magistratsdirektorin am Nachmittag in einer Nachricht an die städtischen Mitarbeiter über die Lage. Das Amt für Personalwesen wandert zurück in die MAI und wird direkt der Magistratsdirektorin unterstellt. Die Amtsleitung ist unbesetzt und wird ausgeschrieben. Die bisherige Personalamtsleiterin bleibt auf der Dienststelle. Weitere Überlegungen sollen nun stattfinden.

Was bleibt nach dem sinnlosen Theater, ist ein erheblicher Flurschaden. Vor allem für die städtischen Mitarbeiter. Für die dürfte das Vertrauen in die Politik und in den Bürgermeister damit nämlich nicht wiederhergestellt sein. Jeder, der künftig in Gehaltsverhandlungen im Magistrat tritt, wird künftig einen Sondervertrag wollen. Es ist Zeit, dass die Stadt ihr Gehaltsschema neu sortiert. Auf breiter Basis. Zeitgemäß. Mit Augenmaß.

Der Schaden für den Bürgermeister ist jedenfalls auch angerichtet. Georg Willis Beweggründe, wegen einer Mitarbeiterin politisch alles zu riskieren und alle Warnsignale und Zurufe zu ignorieren, sind unerklärlich. Letztlich musste er in den vergangenen Tagen seinen Alleingang korrigieren. Da half auch eine verwinkelt formulierte Presseaussendung nichts. Der politische Fehler klebt am Stadtchef.