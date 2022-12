Tiroler waren in Kauflaune: Feiertag war ein Erfolg für den Handel

Der Marienfeiertag hat die Erwartungen vieler Händler übertroffen. Neben den Einkaufszentren konnten auch viele Innenstadtlagen gute Umsätze verbuchen, kam es doch vielfach zu Spontankäufen im Anschluss an den Besuch von Christkindl- und Weihnachtsmärkten. Ein Faktor waren auch die vielen Touristen aus Italien und der Schweiz.

Mit ein Grund für die sehr guten Umsätze seien auch die zahlreichen Touristen aus Italien und der Schweiz. „Aber am meisten hat uns sicher das funktionierende Zusammenspiel mit den Christkindl-Märkten, der Weihnachtsbeleuchtung und der wieder geöffneten Gastronomie geholfen“, betont Schneemann.

Auch Markus Siedl, Centermanager des Einkaufszentrums Sillpark, ist zufrieden. „Generell kann gesagt werden, dass wir die letzten Tage schon sehr gute Frequenzen gehabt haben und durch den Marienfeiertag ein verlängertes Wochenende entsteht. Daher erwarten wir uns auch von den kommenden Tagen sehr gute Frequenzen“, so Siedl. Die Shops im Sillpark würden von guten Umsätzen berichten. „Wir kommen heuer an die Umsatze von 2019 heran, was uns naturgemäß sehr freut“, meint der Centermanager.