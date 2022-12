„She Said“ neu im Kino: Packendes Drama erzählt die #MeToo-Enthüllungsstory

Ein fein geknüpftes, gut gepflegtes Netz aus MitwisserInnen schützte den Filmproduzenten Harvey Weinstein über Jahrzehnte vor Konsequenzen seiner schrecklichen Taten. Eventuell auftretende Lücken wurden mit Schweigegeldzahlungen und Knebelverträgen gestopft. Über all die Taten gelegt: der bleierne Mantel des Schweigens. Bis 2017 die New York Times als Erste eine umfassende Recherche vorlegte. Für Weinstein brachte sie 23 Jahre Haft ein, Kantor und Twohey den Pulitzerpreis. Und #MeToo war angetreten, eine ganze Gesellschaft zu verändern.

In „She Said“ schrieben die beiden Journalistinnen über ihre Arbeit, vor allem über die Schwierigkeiten bei der Recherche – ein Buch, das mit der deutschen Regisseurin Maria Schrader, die für ihre Miniserie „Unorthodox“ international Applaus bekam, nun Kinofilm wurde. In den USA wurde er kritisch beäugt und bejubelt, Chancen für den Oscar im kommendem Awardjahr werden ihm allemal eingeräumt. Seit gestern ist der Streifen auch in Österreich zu sehen.