Fürst Karel Schwarzenberg: „Die ganze Partei ist Kurz anheimgefallen“

Am früheren Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Kurz übt Schwarzenberg scharfe Kritik. „Wir zahlen den hohen Preis für Sebastian“, erklärte der Vertreter eines der berühmtesten Adelshäuser der ehemaligen Monarchie. „Die ganze Partei ist ihm anheimgefallen. Ein Schwindler. Das war er von Anfang an. Was er gesagt und was er getan hat, war ein einziger Widerspruch. Denken Sie nur an die Migrationspolitik!“