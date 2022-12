Virtus Ski-WM: Riesige Vorfreude auf die Heim-Titelkämpfe in Seefeld

Seefeld – Der Countdown wurde gestern eröffnet – in 92 Tagen beginnt in Seefeld – und damit erstmals auf österreichischem Boden – die Virtus Ski-WM. Also ein Jahr später als geplant. Aber Corona hatte auch die Welt der Mentalbehinderten durcheinandergewirbelt. „Die Vorfreude ist riesig“, strahlte WM-Generalsekretärin Paula Grameiser-Scherl gestern im Rahmen der Kick-off-Veranstaltung mit der Sonne um die Wette. Rene Schönberger, Vorsitzender des Kompetenzgremiums Mentalbehindertensport, ergänzte: „Dieser heutige Tag gibt uns so viel Motivation, weiter an dieser Veranstaltung zu arbeiten.“