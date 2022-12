Erdogan will mit Putin und Selenskyj über Getreidekorridor sprechen

Ziel der für Sonntag geplanten Gespräche sei den mit dem Getreideabkommen eingerichteten Korridor im Schwarzen Meer „zu stärken", sagte Erdogan am Freitag in Istanbul. Details nannte er nicht.

Istanbul, Kiew, Moskau – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führen. Ziel der für Sonntag geplanten Gespräche sei den mit dem Getreideabkommen eingerichteten Korridor im Schwarzen Meer „zu stärken", sagte Erdogan am Freitag in Istanbul. Details nannte er nicht.