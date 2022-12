Neymar denkt über Abschied nach: „Garantiere nicht, dass ich zurückkehren werde"

Wieder einmal sorgt Kroatien bei einer Weltmeisterschaft für eine große Sensation. Der Finalist der WM 2018 schaltete Brasilien aus und war freilich in Feierlaune. Ganz anders die Stimmungslage beim einmal mehr enttäuschten Top-Favoriten:

Zlatko Dalic (Kroatien-Teamchef): Das ist nur für die Menschen in Kroatien. Es war ein großartiges Spiel von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben den großen Favoriten ausgeschaltet. Das ist aber nicht das Ende für uns, wir müssen so weitermachen. Jeder hat sein Bestes gegeben. Danke auch an alle auf der Bank, die auch mit diesem Nationalteam mitleben.