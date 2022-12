Hard ließ Schwaz nicht den Funken einer Chance

Hard, Innsbruck – Die Adler sind wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Im Westderby der HLA-Meisterliga kassierte Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitag gegen den HC Hard eine bittere 23:34-(10:17)-Niederlage und kommt in der Tabelle (Rang zehn) nicht vom Fleck.

Das Spiel verlief wie auf einer schiefen Ebene: Die Roten Teufel vom Bodensee galoppierten davon und lagen nach 19 Minuten schon mit fünf Toren in Führung (10:5). Bester Tiroler war Sebastian Spendier mit sechs Toren. „Wir hatten in der Deckung keinen Zugriff und im Angriff war es auch zu wenig. Wir haben leider nicht in unser Spiel gefunden“, bilanzierte Coach Klaus Hagleitner ernüchtert. Vor der Weihnachtspause wartet noch das Spiel gegen Westwien (17.12.).