Berührendes Instagram-Posting: Tina Turner trauert um ihren Sohn Ronnie

Los Angeles – Schwerer Schicksalsschlag für Tina Turner: Die 83-jährige Pop-Legende trauert um ihren Sohn Ronnie. Er starb laut übereinstimmenden Medienberichten in seinem Haus in Los Angeles. Der 62-Jährige soll mit einer schweren Alzheimererkrankung gekämpft haben.

Seine Mutter brachte ihre Trauer nun in einem berührenden Instagram-Posting zum Ausdruck. Darin schreibt sie: „Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, meinen geliebten Sohn.“