Europäischer Filmpreis mit österreichischen Favoriten

Es wird ernst für Marie Kreutzer: Die österreichische Erfolgsregisseurin ist eine der Favoriten auf den Europäischen Filmpreis, der am Samstag im Konzertsaal Harpa in Islands Hauptstadt Reykjavík vergeben wird. Dabei ist Kreutzers Sisi-Drama "Corsage" im Rennen um die Ehrung als bester Film, Kreutzer selbst in der Sparte als beste Regisseurin nominiert. Und ihre Luxemburger Hauptdarstellerin Vicky Krieps darf auf die Trophäe als beste Schauspielerin hoffen.