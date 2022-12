Europäischer Filmpreis mit österreichischen Siegchancen

Auch bei den Nachwuchskräften ist eine österreichische Produktion zu finden. Die Wienerin Kurdwin Ayub zählt mit ihrem Spielfilmdebüt "Sonne", das bereits bei der Berlinale geehrt wurde, in der Kategorie Europäische Entdeckung zu den Favoriten. Und schließlich ist auch der österreichische Regisseur Mo Harawe in der Kategorie der Kurzfilme, die den Galaabend eröffnet, mit von der Partie. Er darf für sein Drama "Will My Parents Come to See Me" auf die Ehrung als bester Kurzfilm 2022 hoffen, nachdem er damit bereits beim Wiener Festival Vienna Shorts gewonnen hatte.