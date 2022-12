Was bringt der Winter? Gaspreise lassen Hüttenwirte zittern

Innsbruck – Der Präsident des Deutschen Alpenvereins (DAV), Roland Stierle, schlägt Alarm. Wegen der infolge des Ukraine-Krieges massiv gestiegenen Gaspreise könnten im Winter einzelne Hütten geschlossen bleiben, sagte er am Donnerstag in München. Flüssiggas sei zwei- bis dreimal teurer geworden, dabei müsse gerade am Berg besonders viel geheizt werden. Das sei eine neue Herausforderung. Ob auch Standorte in Tirol betroffen sein könnten, ließ Stierle offen.