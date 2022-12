Neuer Ranger von Ford: Darauf müsste Bentley neidisch sein

Kitzbühel – Dass er das eine mit Bravour kann, ist nicht überraschend; dass er das andere auch beherrscht, darf aber Erstaunen bewirken. Der Ranger von Ford, nun in neuester Generation im Handel, mag es, wenn ihn die Fahrerin oder der Fahrer ins Unwegsame manövriert, ihn durch Furten jagt, ihn übers Geröll zwingt, ihn in atemberaubende Schräglagen versetzt oder einen Steilhang hinunterkriechen lässt. Dazu ist der 5,36 Meter lange Ranger in der Raptor-Ausstattung in der Lage, dank eingebautem zuschaltbaren Allradantrieb, dank aktivierbarer Untersetzung, dank üppig anmutender Bodenfreiheit, dank der Möglichkeit, Vorder- und Hinterachsen zu sperren sowie die Stabilisatoren zu entkoppeln. Bedrohlich wirkende Verschränkungen sind so im sanften Vortrieb möglich, ebenso ein feinfühlig dosierter Abstieg mit der Bergabfahrhilfe, der sich bis zu einem Tempo von zwei km/h drosseln lässt. Der Ranger Raptor ist eine respektable Größe im Gelände – aber ist er das auch abseits?