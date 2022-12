Kitzbüheler Starkoch unter Terrorverdacht, Hotel-Chef Harisch „fiel aus allen Wolken‟

Die deutsche Justiz hat Auslieferung des in Kitzbühel verhafteten Deutschen beantragt. Sein Chef kann sich eine Beteiligung des Kochs an der Verschwörung nicht vorstellen.

Kitzbühel – Frank Heppner, Starkoch, Vater der Lebensgefährtin von Österreichs bekanntestem Fußballprofi David Alaba und mutmaßlicher Mitverschwörer beim geplanten Reichsbürger-Putsch in Deutschland, befindet sich weiterhin in der Innsbrucker Justizanstalt. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Auslieferung des prominenten Verdächtigen beantragt.