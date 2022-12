Die gute Geschichte: Einen Sommer lang Deutsch lernen

Karoline aus Innsbruck engagierte sich für ukrainische Kinder in Tirol.

Innsbruck – In der Senioren-Runde in Arzl treffen sich Seniorinnen und Senioren regelmäßig zum gemeinsamen Austausch, zu Gottesdiensten oder Ausflügen. Bei jedem Treffen gibt es Kaffee und Kuchen gegen eine kleine Spende der Teilnehmenden. Heuer im Frühjahr haben sie dieses Geld der Caritas für die Ukraine-Hilfe im Haus Marillac überwiesen. Insgesamt sind so 2000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld wurde eine Sommerlernhilfe auf die Beine gestellt. Besonders Kinder aus der Ukraine wurden auf die Schule vorbereitet.