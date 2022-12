Bericht: Mindestens 24 iranischen Demonstranten droht Hinrichtung

Die iranische Tageszeitung Etemad veröffentlichte eine Liste auf der 25 Demonstranten „Kriegsführung gegen Gott" vorgeworfen wird. Die Zeitung appellierte an die Justiz, die Todesurteile zu revidieren.

Teheran – Mindestens 24 Demonstranten droht im Iran die Hinrichtung wegen ihrer Beteiligung an den systemkritischen Protesten. Die iranische Tageszeitung Etemad veröffentlichte am Samstag eine von der Justizbehörde zusammengestellten Liste, auf der 25 Demonstranten „Kriegsführung gegen Gott" vorgeworfen wird. Nach der islamischen Rechtsauffassung steht darauf das Todesurteil. Der auch auf der Liste aufgeführte Rap-Musiker Mohsen S. war bereits am Donnerstag hingerichtet worden.