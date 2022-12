Mit dem Kanzler-Wort ins Wochenende: Wie die ÖVP wieder an Boden gewinnen möchte

Wien – „Ich bin dafür, die Kommunikation der ÖVP-Bundespartei zu professionalisieren“, sagt ÖVP-Chef Bundeskanzler Karl Nehammer. Sichtbar wird die Professionalisierung an der Rückkehr des Gerald Fleischmann. Sichtbar wird sie aber auch an neuen Info-Formaten für Mitglieder, Freunde und Funktionäre: jeden Freitag per Newsletter das „Kanzler-Wort“, montags ein Video von Generalsekretär Christian Stocker und mittwochs Neues aus dem Ministerrat.