Das sind die neuen Modelle: Toyota befeuert das Elektrische

Brüssel – Bei Toyota hat man ehrgeizige Pläne. Bis zum Jahr 2040 will man komplett klimaneutral sein. Das bedeutet: Nicht nur bei den Fahrzeugen, sondern auch bei der Produktion soll es keinen CO2-Ausstoß mehr geben. Zudem wird man sich verstärkt den elektrischen Antrieben zuwenden, bis 2026 wird es sechs neue E-Autos aus der ganz frischen bZ-Serie genannten Modellreihe geben. Einen Vorgeschmack zu den Neuheiten bekam man in Brüssel auf dem Kenshiki Forum, einer Art Hausmesse.

So soll die Studie „bZ Compact SUV Concept“ den bZ4X ergänzen. Bestechend ist das „Hammerkopf“-Design mit vielen Flächen und Kanten, das wohl die meisten neuen Toyotas zieren wird. Technisch wird man sich an den bZ4X halten, das bedeutet eine Systemleistung von etwa 200 bis 220 PS und wahlweise Allrad. Das Auto sieht schon sehr fertig aus und wird wohl nächstes Jahr auf dem Markt sein. Danach könnte das Serienmodell der Studie C-HR Prologue folgen, die ebenfalls in Brüssel präsentiert wurde. Dieses Modell wird der Nachfolger des derzeitigen C-HR und setzt beim Design noch eins drauf.