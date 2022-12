Egle fährt in ihrer eigenen Liga: Sieg auch in Whistler

Madeleine Egle ist die Frau der Stunde im Rodel-Weltcup. Die Tirolerin jubelte in Whistler über ihren siebten Weltcup-Erfolg.

Whistler – Nächster Weltcupsieg für Madeleine Egle: Die Rinnerin rodelte am Freitagabend in Whistler zu ihrem dritten Erfolg im dritten Saisonrennen. Bereits zum Auftakt in Igls hatte die Tirolerin das Einzel und den Sprint für sich entschieden.