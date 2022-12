Caritas-Präsident Landau sieht „hausgemachte Unterbringungskrise"

Wien, Kiew, Moskau – Caritas-Präsident Michael Landau zeigt Unverständnis bezüglich der Unterbringungskrise in Österreich, die er mit einer unnötigen Herbergsuche vergleicht. „Die Situation ist fordernd, aber das ist eine hausgemachte Unterbringungskrise, ein Machtspiel zwischen Bund und Ländern, das auf dem Rücken von Schutz suchenden Menschen ausgetragen wird", sagte er im APA-Interview. Ähnliche Beweggründe sieht er im Veto Österreichs gegen den Schengenbeitritt Rumäniens und Bulgariens.

„Die vergebliche Herbergssuche gehört zum Kern des Weihnachtsevangeliums, aber sie gehört nicht ins Österreich des Jahres 2022", befindet Landau. Und weiter: „In Österreich sehen wir nämlich viel Solidarität. Die Bereitschaft der Bevölkerung zu helfen ist nach wie vor groß. Aber es ist wichtig, die Menschen in ihrer Hilfsbereitschaft jetzt auch seitens der Politik zu unterstützen."

Ein Großteil der aus der Ukraine geflüchteten Menschen sei privat untergebracht. Hier sei ein Teuerungsausgleich für die Quartiere insgesamt „unerlässlich", weil Bund und Länder alleine völlig überfordert wären. „Ich halte es für wichtig, die Menschen, die jetzt Solidarität zeigen, in ihrer Solidarität nicht im Stich zu lassen", so der Caritas-Präsident.

Auch den Vorschlag von AMS-Chef Johannes Kopf, Vertriebene aus der Ukraine in die Sozialhilfe hineinzunehmen, unterstützt Landau. „Das ist etwas, das wir immer wieder verfochten haben", betont er, denn: „Menschen aus der Ukraine gehören nicht dauerhaft in die Sackgasse der Grundversorgung, die dafür nicht gedacht ist. „Hier gehört eine Anbindung an die Sozialhilfe und zum AMS, sodass sie deutlich wirksamer auf den Arbeitsmarkt vermittelt werden können als bisher."