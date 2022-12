Skifahrer in Lech von Pistenraupe erfasst und schwer verletzt

Eine rückwärts fahrende Pistenraupe hat in Lech am Arlberg zwei Skifahrer erfasst. Während die Frau verletzt ins Krankenhaus Feldkirch gebracht wurde, musste der Mann in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Lech – Zwei Skifahrer sind Freitagabend in Lech am Arlberg von einer Pistenraupe erfasst und schwer verletzt worden. Eine 46-Jährige und ein 56-Jähriger wollten auf eine präparierte Piste gelangen und wurden dabei von der gerade rückwärts fahrenden Pistenraupe erfasst und überfahren, berichtete die Polizei. Die Frau wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in das Krankenhaus Feldkirch, der Mann in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.