Der neue Pick-up Amarok: Der gute Kumpel für alle Fälle

Kapstadt – Wo VW draufsteht, ist nicht mehr zwangsläufig VW drinnen. Das zeigt sich beim neuen Amarok. Der erfolgreiche Pick-up – weltweit wurden bislang rund 850.000 Stück verkauft – setzt in seiner zweiten Generation auf umfassende Synergie. Denn reine Eigenentwicklungen sind bei einem eher stagnierenden Pick-up-Markt zu kostspielig geworden. Ford liefert deshalb im Rahmen der Kooperation mit VW die Plattform und den Antriebsstrang einschließlich der Triebwerke. Das Innen- und Außendesign hat VW gewissermaßen in der Änderungsschneiderei geschickt an die Marken-DNA und Formensprache des Vorgängers angepasst und aus einem Ford Ranger einen glaubhaften VW Amarok gemacht.