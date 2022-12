Carabinieri stoppten am Brenner zwei Deutsche mit 46 Kilo Kokain

Wie Südtirol Online weiter berichtet, haben die Carabinieri der Provinz Bozen in den vergangenen 20 Tagen insgesamt circa 82 Kilogramm Drogen aufgespürt. So gab es am Brenner und in Meran große Drogenfunde, kleinere Sicherstellungen in Bozen, Innichen und an verschiedenen Orten in ganz Südtirol. (TT.com)