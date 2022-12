Geiselnahme in Dresden beendet: Geiseln unverletzt, Täter soll Mutter getötet haben

Ein Mann soll in Dresden zunächst seine Mutter getötet haben. Anschließend nahm er in einem Einkaufszentrum Geiseln.

Dresden – Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst und schwer verletzt. Er sei derzeit nicht vernehmungsfähig. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag der Deutschen Presse-Agentur. Ob sich der Mann selbst verletzte oder bei der Festnahme verletzt wurde, war zunächst unklar.

Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zunächst in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.