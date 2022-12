Geiselnahme in Einkaufszentrum in Dresden: Große Teile der Innenstadt abgesperrt

In der Dresdner Innenstadt gibt es einen Einsatz der Polizei. Hintergrund ist eine Geiselnahme im Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dresden – Im Einkaufzentrum Altmarkt-Galerie in der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit. In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert.