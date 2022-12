Hauser ärgerte sich über vergebene Chance: „Tut schon weh"

Bis zum letzten Schießen hatte Lisa Hauser noch die Chance aufs Podest. Zwei Fehler im Stehendanschlag waren dafür aber zu viel. Der Sieg in der Verfolgung ging an die Französin Simon.

Hochfilzen – Massenstart-Weltmeisterin Lisa Hauser hat in der Verfolgung von Hochfilzen lange um einen Podestplatz mitgemischt, zwei Strafrunden beim letzten Schießen warfen die Sprint-Zwölfte aber noch zurück. Als Neunte verpasste die Tirolerin am Samstag ihr bestes Hochfilzen-Ergebnis nur knapp. Erstmals Weltcup-Punkte gab es für Anna Gandler mit Platz 30. Den Sieg sicherte sich zum zweiten Mal in dieser Saison die Französin Julia Simon, die ihre Gesamtführung ausbaute.

Die Sprint-Siegerin von Kontiolahti gab an, bei schwierigen Verhältnisse mit leichtem Schneefall sehr gutes Skimaterial gehabt zu haben. „Umso mehr ist es schade, dass ich am Schießstand vor allem die letzte Serie ein bisschen verhaut habe."

Gandler lief vor vollen Tribünen in ihrem erst zweiten Weltcup-Rennen mit zwei Strafrunden in die Punkteränge. „Es war richtig cool. Das Ziel, Punkte zu holen, habe ich erreicht. Die zwei Fehler sind ok, weil ich schon nervös war. Ich habe mich läuferisch gut gefühlt, es war ein richtig geiles Rennen", freute sich die 21-jährige Tochter von Ex-Langläufer und -ÖSV-Funktionär Markus Gandler, die am Sonntag in der Staffel dabei sein wird. Auch Julia Schwaiger (39.) kam noch knapp in die Punkteränge. Dunja Zdouc (51.) gelang das nicht.