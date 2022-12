Eva Kaili: Vize des EU-Parlaments unter Korruptionsverdacht

Athen, Brüssel – Im Ausland sagte der Name Eva Kaili den meisten Leuten bisher nichts. Aber zuhause in Griechenland und in der Europa-Szene ist die Vizepräsidentin des Europaparlaments durchaus bekannt. Die heute 44-Jährige war eine der Jüngsten, die je ins griechische Parlament gewählt wurde. Der Spiegel lobte sie bereits 2011 als „Die Weitsichtige". Die Brüssel-Kenner von Politico nahmen sie auf eine Liste der EU-Abgeordneten mit dem größten Einfluss.