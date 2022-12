Ab sofort Direktflug von Innsbruck nach Paris möglich

Innsbruck – Finalement! Tiroler können ab sofort direkt in die französische Hauptstadt Paris fliegen. Seit Samstag besteht zwischen der Modemetropole und Innsbruck eine Direktlinie, die von der Air France Hop bedient wird. Um 12.32 Uhr setzte heute nach einer wetterbedingten Verspätung die französische Regionalfluggesellschaft mit einer Embraer 190 in Innsbruck auf. An Bord waren 34 Passagiere.