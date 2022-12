Auto geriet ins Schleudern: Zwei Verletzte bei Unfall in Angerberg

Angerberg – Die winterliche Unterinntalstraße (L211) in Angerberg wurde am Samstagnachmittag einer 17-jährigen Autofahrerin zum Verhängnis: Laut Polizei geriet sie gegen 15 Uhr in einer Rechtskurve ins Schleudern, über den linken Fahrbahnrand hinaus und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.