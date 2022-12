Kitzbühel verlor bei „Angstgegner“ Bregenzerwald mit 3:4

Dornbirn – Die Cracks des EC Kitzbühel standen gestern Abend in der Alps Hockey League gegen „Angstgegner“ Bregenzerwald am Eis. Seit über zwei Jahren warten die Adler auf einen Auswärtssieg gegen die „Wälder“. Nach dem ersten Drittel führten die Tiroler dank Joonas Niemelä (7./PP) und Kevin Szabad (12.) mit 2:1. Im Mitteldrittel stand es 3:3, in der heißen Schlussphase gelang den Vorarlbergern der Siegtreffer zum 4:3 Endstand.