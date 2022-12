Jugendliche starb bei schwerem Unfall mit Doppeldecker-Bus in Berlin

Berlin – Nach einem schweren Busunfall am Samstagabend in Berlin-Lankwitz, bei dem eine 15-Jährige getötet wurde, steht nun auch die Identität der verletzten Person fest. Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um eine 14-Jährige. Sie wurde ebenso wie der Busfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendliche habe schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Ein Doppeldecker-Linienbus hatte die beiden Fußgängerinnen auf der Leonorenstraße erfasst, die genaue Ursache steht laut Polizei noch nicht fest.