Schwazer Schüler treten für Schutz der Haie ein

Die Gefahren, denen Haie und ihr Lespenden für die Artenvielfaltbensraum gegenüberstehen, faszinierten die ganze Klasse. Da Haie an der Spitze der Nahrungspyramide stehen, sind sie maßgeblich am biologischen Gleichgewicht und einem intakten Ökosystem beteiligt. Das Thema ließ sie nicht los. Sie wollten etwas tun. Also initiierten die engagierten Schüler einen Kuchenverkauf. Dabei kamen 760 Euro zusammen, die sie direkt an die Hai- und Artenschutzorganisation Sharkrpoject spendeten. Oberstes Ziel und Vision dieses Projektes ist, die Haie und das marine Ökosystem zu schützen.