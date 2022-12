„Feschnrock“ räumen bei „Top-of-the-Mountain-Party-Awards“ ab

Obertauern – Anfang Dezember wurden in Obertauern nach zweijähriger Pause wieder die „Top-of-the-Mountain-Party-Awards“ verliehen. Jede Menge internationale Acts waren angereist, um die begehrten Trophäen mit nach Hause zu nehmen. Auch Rita und Andreas Schlechter, die als Duo Feschnrock seit Jahren erfolgreich unterwegs sind, konnten die Jury überzeugen und bekamen jeweils eine Auszeichnung in den Kategorien „Best Voice“.

„Das ist für uns eine große Ehre“, sind sich die zwei einig, „und gleichzeitig eine Motivation für unsere nächsten Projekte.“ Derzeit sind Feschnrock auf Weihnachtstour und gastieren dabei auch in Tirol, so zum Beispiel am 12. Dezember im Hotel Pachmair (Uderns) und tags darauf in der Wellnessresidenz Alpenrose (Eben).