Die gute Geschichte: Tiroler Berg Mädels „tuan Guats“ im Krampusverein

Landeck – Die „Tiroler Berg Mädels“ sind ein Krampusverein für Frauen. Den Mitgliedern geht es, wie der Name schon sagt, um Brauchtum und ums Krampuslaufen. Genauso wichtig ist ihnen auch ihr soziales Engagement. Und zwar für Kinder und Jugendliche, aber auch Senioren oder Personen, die aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung brauchen.

Die Tiroler Berg Mädels kommen alle aus dem Westen Tirols vom Paznaun- bis ins Ötztal. Vervollständigt wird die Truppe von einer Schweizerin. Die 20 Frauen setzen ihr Fachwissen und ihr Know-how ein, um bestimmte Projekte zu verwirklichen. So haben sie zum Beispiel den Garten mit Spielplatz der Kinderkrippe Rasselbande in Perfuchs in Landeck renoviert. Dabei haben sie von Hand das alte Material aus der Sandkiste ausgeschöpft und gegen frischen Sand ausgetauscht. Nachdem sie die Sandkiste professionell neu lackiert hatten, verlegten sie rundherum Fallschutzmatten. Nicht ohne vorher das Kiesbett darunter zu sanieren. Es war eine schwere Arbeit. Obfrau Denise Spiss erzählt: „Als wir dann fertig waren, waren wir richtig stolz.“