Gruppenausstellung „Stadt.Land.Fluss“ in Innsbruck: Winterliche Landpartien

Findet sich da doch mit spitzer Feder Gezeichnetes von Paul Flora in enger Nachbarschaft mit Herbert Danlers wuchtigen Sehnsuchtsbildern oder mystisch verklärten Exkursionen Franz Lettners in mythologische Gefilde. Walter Nagls Poesie matcht sich reizvoll mit Jürgen Bauers Plakativität, Erzählerisches von Ernst Degn mit Atmosphärischem von Johannes Vogl-Fernheim. Augenschmäuse sind die Zeichnungen von Wilfried Kirschl, Anton Tiefenthaler und Walter Honeder. Und so etwas wie Internationalität bringen die Amerikaner Jeffrey Cortland Jones und Douglas Witmer mit ihren Ausflügen ins Abstrakte in die Schau.