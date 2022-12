Trost für Kane und England: „Wieder einmal herzzerreißend"

Doha – Weit nach Mitternacht entschwand Englands Fußball-Cheftrainer Gareth Southgate mit seinen Three Lions in die Dunkelheit von Al-Chaur. Seine Zukunft hatte er nach dem bitteren WM-K.o. gegen Titelverteidiger Frankreich offen gelassen, seinen tapferen Profis um Elfmeter-Fehlschütze Harry Kane keinen Vorwurf gemacht. „Heute Abend war wahrscheinlich unsere beste Leistung des Turniers. Wir haben eine riesige Nation herausgefordert. Das Ergebnis ist aber alles, was zählt", sagte Southgate nach dem 1:2. Kane hatte in der 84. Minute die Chance zum Ausgleich, vergab aber per Elfmeter, nachdem er zuvor vom Punkt getroffen hatte.