Arbeit an Annäherung: US-Regierung schickt hochrangige Delegation nach China

Dies teilte das US-Außenministerium am Samstag in Washington mit. Kritenbrink solle in China auf dem Treffen von Biden und Xi am 14. November am Rande des G20-Gipfels auf Bali aufbauen, erklärte das State Department. Damals hatte der US-Präsident versichert, er wolle den Wettstreit mit China "verantwortungsvoll managen". Xi versicherte, Peking wolle nicht die USA herausfordern, oder "die existierende internationale Ordnung verändern".