Mann erschoss in Rom drei Frauen, auch Meloni-Freundin unter Opfern

Wegen eines Streits unter Bewohnern eines Mehrparteienhauses schoss ein 57-jähriger Römer in einem Café um sich. Er tötete drei Frauen, vier Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Rom – Auch eine gute Freundin der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni zählt zu den drei Frauen, die am Sonntag in Rom von einem 57-Jährigen getötet worden sind. Außerdem gab es vier Verletzte, drei von ihnen erlitten schwere Wunden. Zwei der Opfer befanden sich in Lebensgefahr. Das Motiv für die Tat soll ein Streit unter Bewohnern eines Mehrparteienhauses gewesen sein, berichteten italienische Medien.