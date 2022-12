„Historisch": Westbahn vollzog Jungfernfahrt von Wien nach Innsbruck

Innsbruck – Die Westbahn ist ab nun auch bis nach Tirol auf Schiene. Am Sonntag wurde eine öffentlichkeitswirksame Jungfernfahrt von Wien nach Innsbruck gemacht, ebendiese Strecke fährt der private Bahnbetreiber ab sofort dreimal täglich. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) sprach bei einem Pressetermin am Innsbrucker Hauptbahn von einem „historischen Tag".

Denn sowohl die zusätzlichen Verbindungen von Tirol mit Wien, als auch die Tiroler Streckenhalte in Kufstein und Wörgl, seien wichtige Bausteine in Sachen „Klimaschutz und Mobilität der Bevölkerung", so Mattle. Dieser Wunsch der Tiroler nach noch mehr Mobilität werde sich, so war sich Mattle sicher, künftig auch in den konkreten und hohen Westbahn-Passagierzahlen niederschlagen.